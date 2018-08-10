CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin yeni MYK üyelerini belirledi. Partinin yeni genel sekreteri Akif Hamzaçebi, parti sözcüsü Eski Hazine Müsteşarı Faik Öztrak oldu.
Bülent Tezcan, Çetin Budak, Tekin Bingöl, Haluk Koç ve Öztürk Yılmaz'ın yeni yönetimde yer almadığı görüldü.
Yeni MYK listesi şöyle:
— AR-GE Bilim Yönetim ve Kültür Platformu: Fethi Açıkel
— Basınla İlişkiler Ve Kurumsal İletişim: Tuncay Özkan
— Bilgi Ve İletişim Teknolojileri: Onursal Adıgüzel
— Dış İlişkiler: Ünal Çeviköz
— Doğa Hakları: Gülizar Biçer Karaca
— Eğitim Politikaları: Yıldırım Kaya
— Ekonomi Politikaları- Parti Sözcüsü: Faik Öztrak
— Gençlik Politikaları: Yunus Emre
— Halkla İlişkiler: Gamze Akkuş İlgezdi
— Hukuk Politikaları: Muharrem Erkek
— İdari Ve Mali İşler: Bülent Kuşoğlu
— İnsan Hakları: Gökçe Gökçen
— İşçi Sendikaları- Meslek Kuruluşları Ve Sivil Toplum Örgütleri: Veli Ağbaba
— İşveren Sendikaları/ Kuruluşları- Esnaf Odaları Ve Sosyal Politikalar: Aykut Erdoğdu
— Kadın Politikaları: Lale Karabıyık
— Parti Örgütü Ve Örgüt Yönetimleri: Oğuz Kaan Salıcı
— Tarım Politiları Ve Tarım Örgütleri: Orhan Sarıbal
— Yerel Yönetim Politikaları: Seyit Torun
— Genel Sekreter: M.Akif Hamzaçebi
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