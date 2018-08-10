Son dakika... TSK'nın yaptığı açıklamaya göre Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi. İşte o açıklama: "Hakkâri kırsalına 10 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde ilk belirlemelere göre, bölücü terör örgütü mensubu silahlı dört terörist etkisiz hale getirilmiştir"
Son dakika Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
10.08.2018 - 20:28 | Son Güncelleme: 10.08.2018 - 20:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberine göre, Hakkari kırsalında düzenlenen hava harekatında 4 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler : tsk,hakkari,terörist,
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