Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika... TSK'nın yaptığı açıklamaya göre Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi. İşte o açıklama: "Hakkâri kırsalına 10 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde ilk belirlemelere göre, bölücü terör örgütü mensubu silahlı dört terörist etkisiz hale getirilmiştir"