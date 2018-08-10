Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile ABD'nin Türkiye'ye yönelik ek vergi kararına tepki gösterildi. Yapılan açıklamada, "Başkan Trump’ın, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını hiçe sayarak, çelik ve alüminyum ihracatımıza ek vergi uygulama kararını devlet ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün değildir." ifadeleri kullanıldı.