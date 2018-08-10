Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile ABD'nin Türkiye'ye yönelik ek vergi kararına tepki gösterildi. Yapılan açıklamada, "Başkan Trump’ın, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını hiçe sayarak, çelik ve alüminyum ihracatımıza ek vergi uygulama kararını devlet ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün değildir." ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin ek vergi kararına tepki
10.08.2018 - 20:52 | Son Güncelleme: 10.08.2018 - 20:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik ek vergi kararına tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Devlet ciddiyeti ile bağdaşmıyor" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler : dışişleri bakanlığı,abd,ek vergi,
575651 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/575651.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER