Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bu oyun önümüze geldiğinde biz, 'Ölürüz de böyle bir istiskale, aşağılanmaya rıza gösteremeyiz' dedik. Tehdit ediyor ya. 'Saat 18.00'e kadar, yarın akşam, göndereceksiniz.' Burası çatladıkapı ülkesi mi Burası Türkiye Türkiye. Ne yapıyorsunuz Biz besleme değiliz, ayakları üzerinde dimdik duran 81 milyonluk bir Türkiye'yiz." dedi.
Başkan Erdoğan ABD'nin küstah tehdidini açıkladı: Brunson'u saat 18.00'e kadar göndereceksiniz
11.08.2018 - 20:18 | Son Güncelleme: 11.08.2018 - 20:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısında konuşan Başkan Erdoğan ABD'nin Brunson tehdidini açıklayarak, "Burası çatladıkapı ülkesi mi? Burası, Türkiye Türkiye. Ne yapıyorsunuz. Biz besleme değiliz, ayakları üzerinde dimdik duran 81 milyonluk bir Türkiye'yiz." dedi.
Etiketler : recep tayyip erdoğan,abd,brunson,
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