Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bu oyun önümüze geldiğinde biz, 'Ölürüz de böyle bir istiskale, aşağılanmaya rıza gösteremeyiz' dedik. Tehdit ediyor ya. 'Saat 18.00'e kadar, yarın akşam, göndereceksiniz.' Burası çatladıkapı ülkesi mi Burası Türkiye Türkiye. Ne yapıyorsunuz Biz besleme değiliz, ayakları üzerinde dimdik duran 81 milyonluk bir Türkiye'yiz." dedi.