Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonomik saldırılara hizmet eder mahiyetteki her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile ekonomik güvenliği tehdit içeren kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik; 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki güçler tarafından gerçekleştirilen, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal barışını, iç huzurunu, birliğini ve ekonomik güvenliği hedef alan ekonomik saldırılar kapsamında; bu amaca hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında, Türk Ceza Kanunu, Bankacılık Kanunu, SPK mevzuatı ve ilgili kanun maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmıştır."

346 SOSYAL MEDYA HESABINA TAHKİKAT

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: Son gu¨nlerde u¨lkemiz ekonomisine yo¨nelik dolar kuru manipu¨lasyonu ile olumsuz algı olus¸turmayı hedef alan sosyal medyada yapılan paylas¸ımlar Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suc¸larla Mu¨cadele Daire Bas¸kanlıgˆınca takip edilmekte ve gerekli yasal is¸lemler hassasiyetle yu¨ru¨tu¨lmektedir.

Sosyal medya u¨zerinden dolar kur yu¨kselis¸ini provoke edici ve algı olus¸turacak s¸ekilde 07.08.2018 tarih itibariyle paylas¸ım yapan 346 sosyal medya hesabı tespit edilmis¸, konu ile ilgili adli tahkikata başlanmıştır.