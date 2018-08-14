AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre,  16 Ağustos'taki söz konusu telekonferans, Türkiye saatiyle 16.00'da, New York  saatiyle 09.00'da yapılacak.Yabancı yatırımcılarla ilk telekonferans görüşmesini gerçekleştirecek  Albayrak, son ekonomik gelişmeler sonrasında küresel yatırımcılara mesajlarını  doğrudan iletecek.Telekonferansa, ABD, Avrupa ve Ortadoğu'daki yatırımcılar başta olmak  üzere dünya genelinde 750-1000 katılımcının iştirak etmesi bekleniyor.