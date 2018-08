Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 17’nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfınca (SETA) düzenlenen “Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu”nda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin yaptırımlarına ilişkin, Türkiye’ye yönelik açık bir ekonomik saldırı olduğunu belirterek şunları söyledi:

Eskiden bu işler daha örtülü dolaylı yollardan yapılırdı. Şimdi bodoslama şekilde üzerimize geliyorlar. Yapabileceğimiz iki şey var. Bunlardan biri ekonomik, diğeri siyasi tavırdır. Ekonominin gerektirdiği teknik tedbirleri aldık. Hazine ve maliye bakanlığımız ile tüm ilgili kurumlarımız gece gündüz çalışıyorlar, çalışıyoruz. Tüm süreci yakından takip ediyoruz. Yapabileceğimiz ve bana göre asıl önemli olan husus siyasi duruşumuzu sağlam tutmaktır. Madem maruz kaldığımız saldırının ekonominin gerçek durumuyla ilgisi yoktur, işin arkasında başka niyetler vardır, öyleyse bizim de kendimizi buna göre konumlandırmamız gerekiyor. Türkiye ismini kapatıp ülkemizin ekonomi verilerini, yerli yabancı dost düşman kime gösterirseniz gösterin ortada gariplik olduğunu görecektir.



EKONOMİMİZ TIKIR TIKIR

Dolar ülkemizin parası karşısında 4,8 seviyesinden nasıl oldu da 7’lere fırladı? Ortada bir anormallik var mı diye baktığımızda gördüğümüz manzara şudur. Türkiye’nin 1994 ve 2001 krizinde, ülkemizde veya 10 yıl önceki mortgage krizinde olduğu gibi bankaları mı battı? Hayır. Bugün ülkemiz dünyadaki en sağlam bankacılık sistemlerinden birine sahiptir. Borçlarımızı tıkır tıkır ödediğimiz gibi, kamu borç stokunun ödemesi konusunda Avrupa’nın en iyisiyiz. Türkiye üretemez duruma mı düştü? Hayır. Hamdolsun ekonomimiz tıkır tıkır çalışıyor. İhracatta turizmde rekorlar kırdığımız dönemden geçiyoruz. Bir savaşa mı girdik? İşgale mi uğradık? Siyasi kaos mu yaşıyoruz? Hayır. Tam tersine kendi topraklarımızda da bölgede de huzurun güvenin teminatı bir ülke durumundayız. Öyleyse bu probleme her zamanki klasik yaklaşım dışındaki bir bakış açısıyla bakmak zorundayız.



DAHA ÇOK ÜRETECEĞİZ

Kimsenin şüphesi olmasın ki, bugün de doların, faizin karşısında aynı kararlılıkla duracağız. Onlar yoğun şekilde şu anda Türk lirasını hemen alıp, doları bankalara bozdurduğunu görüyorum. Dolar, hemen bozdurulup Türk lirası’nın onurunu korumamız işte bunlara en güzel cevap olacaktır. Buradan iş dünyamıza sesleniyorum. Daha çok üreteceğiz, daha çok ihraç edeceğiz. Depoları kilitlemenin anlamı yok. Dışarıdan dövizle aldığımız ürünün daha iyisini, daha kalitelisini üretip biz dışarıya satacağız. Amerika’nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone’u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs Vestel var. Biz bunları uygulayacağız. Ne yaptığımızı ne yapacağımızı anlasınlar. Dolayısıyla biz kendimize yeteceğiz. Olmayanı da üreteceğiz. Dışarıya para verip yaptırdığımız her işin daha güzelini yapıp, biz dışarıya servis edeceğiz. Ülkemize yatırım yapmayı düşünenleri daha çok teşvik edeceğiz. İmkânı olanlara sesleniyorum, kaynakları dışarıdan içeriye doğru akıtacağız.



SEN TÜRK’SÜN, TL İLE BERABER YÜRÜYECEKSİN

Bekle-gör anlayışıyla üretimi durdurursak, “ihtiyat” diyerek ticareti aksatırsak, “önümüzü görelim” diyerek yatırımları ertelersek, hele hele paramızı “eyvah tehlike var” dövize yönlendirirsek; inanın asıl o zaman düşmana teslim olmuş duruma düşeriz, sakın. Dövize gidersek kurtuluruz yok, o zaman batarsın. Sen Türk’sün, sen Türk lirasıyla beraber yoluna yürüyeceksin. Bazılarının, özellikle gençlerimizi tahrik etmek için yurt dışı güzellemeleri yaptığını görüyorum. Yurt dışında verdiği emeği burada sergileyen herkes ülkemizde çok daha iyi bir hayat seviyesine ulaşacaktır. Kendi ülkesinde ortalama bir işte oldukça iyi bir standartta yaşamayı, yurt dışında sefalet içinde hayatı sürdürmeye tercih eden varsa elbette kendi bileceği iştir. Ama bununla kalmayıp bir de ülkesini karalamayı tercih edenlere biz mankurt diyoruz. Bizim mankurtlara ihtiyacımız yok. Bize bu ülkenin kalbi iman dolu, kafası zehir gibi çalışan, kendilerini eğitimden spora her türlü imkânı sağladığımız gençler yeter.

Türkiye’yi destekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmenin ardından yapılan ortak basın açıklamasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kurulacak yeni hükûmetle çalışmaya hazırız. Türkiye ile Irak’ın kaderleri aynıdır. Irak’ın güvenliği, refahı ve istikrarı, Türkiye’nin güvenliği, refahı ve istikrarıdır” dedi. Irak Başbakanı İbadi ise ekonomik saldırıya maruz kalan Türkiye’ye destek verdi. İbadi, “Türk parası meselesinde Türkiye ile birlikteyiz. Alacağı her türlü tedbir konusunda Türkiye’yi destekliyoruz” dedi. İbadi, Türk şirketlere yatırım çağrısı da yaptı.