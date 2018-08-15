Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burada güvenlik güçlerine konuşan Bakan Soylu, şunları söyledi: Siz buralarda bekledikçe milletimiz huzur ve sükûn içindedir. Duruşunuzla Türkiye’nin gücünü bütün dünyaya gösteriyorsunuz. Ayrıca uyuşturucuya da geçit vermiyorsunuz. Mehmetçiğimiz, jandarmamız, polisimiz, korucularımız büyük mücadele ortaya koyuyor. Terör kaynağında kurutulacak. O kadar moralimiz yüksek ki, iç güvenlik operasyonlarında 26 Haziran’dan itibaren 214, 11 Mart’tan bu yana da ‘Kararlılık Harekâtı’nda Kuzey Irak’ta toplam 278 terörist etkisiz hâle getirildi. Yılbaşından bu yana terör örgütüne sadece 61 kişi katıldı. Yani örgütün özellikle ülkemizde yaşayan vatandaşlarımıza karşı etki kabiliyeti neredeyse sıfırlanmış durumdadır. Yaz ve son bahar sezonunu çok iyi geçireceğiz ve ardından kışın inşallah finali gerçekleştireceğiz. Şu anda yurt içinde 790 civarında terörist var. Bu, son yılların ulaşılabilen en düşük rakamıdır. Kimin nerede, hangi grubun içinde olduğunu biliyoruz. Terörü Türkiye’ye musallat edenler bugün başka ekonomik terörle ülkeyi sınamaktadırlar. PKK Türkiye’ye geri adım attıramadığı gibi, onu yönlendirenler, destekleyenler, 5 bin tır silah gönderenler de muvaffak olamadı. ABD’nin attığı her adım milletimizi kuvvetlendirir.