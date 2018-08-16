Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü. Abbas, Filistin halkı olarak Türkiye'nin yanında yer aldıklarını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
16.08.2018 - 20:37 | Son Güncelleme: 16.08.2018 - 20:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü.
Etiketler : erdoğan,filistin,abbas,
576518 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/576518.aspx
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