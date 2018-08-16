Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

F-35 Ortak Program Ofisi'nden önemli bir açıklama geldi. F-35 Ortak Program Ofisi, tüm F-35 ortaklarıyla mevcut program planlarını sürdüreceğini ve gelecekteki politika talimatlarına uyacağını açıkladı.