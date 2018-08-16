F-35 Ortak Program Ofisi'nden önemli bir açıklama geldi. F-35 Ortak Program Ofisi, tüm F-35 ortaklarıyla mevcut program planlarını sürdüreceğini ve gelecekteki politika talimatlarına uyacağını açıkladı.
F-35 Program Ofisi'nden son dakika açıklaması
16.08.2018 - 20:53 | Son Güncelleme: 16.08.2018 - 20:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
F-35 Ortak Program Ofisi, tüm F-35 ortaklarıyla mevcut program planlarını sürdüreceğini ve gelecekteki politika talimatlarına uyacağını açıkladı.
Etiketler : f-35,abd,
576519 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/576519.aspx
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