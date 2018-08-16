Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taksi - UBER tartışmalarının ardından alınan UKOME kararı geri çekildi ve C segmenti araçlar ticari taksi olabilmesinin önü açıldı. İstanbul'da bulunan ticari taksilere Haziran ayında getirilen D segmenti araç şartı bugün yapılan UKOME toplantısıyla iptal edildi.

OTOMATİK VİTES, 6 HAVA YASTIĞI...

Bundan sonra hem C segmenti hem de D segmenti araçlar ticari taksi olarak çalışabilecek. B segmenti araçlar ise ticari taksilere giremeyecek. C segmenti araçlar sarı renkte olacak, 6 hava yastığı ve otomatik vitesli olması şartıyla ticari taksiye girebilecek.

D segmenti araçlar lüks segmente olan; Volkswagen Passat, BMW, Mercedes ya da Skoda Super B modellerinden oluşuyordu.

OTOMATİK VİTES MEMNUNİYETSİZLİĞE NEDEN OLDU

Borsagundem.com'dan Burak Taşçı'nın haberine göre; C segmentinde sadece otomatik vites araçların ticari taksiye girebilecek olması taksici esnafı arasında memnuniyetsizliğe neden oldu. Otomatik vites araçların arıza ve bakım maliyetlerinin çok yüksek olması taksici esnafını düşündürmeye başladı. 5 yılda yaklaşık 700 bin kilometrenin üzerinde yol yapan ticari taksilerde otomatik vites kullanılması büyük arızalara yol açabileceği belirtilirken manuel viteslilere göre daha fazla yakıt tüketiyor.

C SEGMENTİ ARAÇLAR

Ticari taksilerde gördüğümüz mevcut olarak kullanılan araçların bir çoğu C segmentinde. Fiat Egea, Renault Megane, Toyota Corolla gibi otomobiller C segmentinde bulunuyor.