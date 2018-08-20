Ankara Valiliği, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz renkli bir araç içinden, kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs veya şahıslar tarafından, ABD Büyükelçiliği nizamiyesine doğru 6 el ateş edilmiştir. Yapılan ilk incelemeler sonucunda, 3 adet merminin demir kapıya ve camlı bölüme isabet ettiği, herhangi bir can kaybının olmadığı anlaşılmıştır" açıklaması yapıldı.
Son dakika... Ankara Valiliği'nden silahlı saldırı açıklaması
20.08.2018 - 10:25 | Son Güncelleme: 20.08.2018 - 11:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Valiliği, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine yönelik silahlı saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.
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