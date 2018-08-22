Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın darbeci askerlere iltica hakkı tanımasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yunanistan Danıştayı'nın kararı Yunanistan’ın terörle mücadele konusundaki uluslararası yükümlülüklerine aykırı olduğu gibi, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesinin de ihlali niteliğindedir." ifadeleri kullanıldı.