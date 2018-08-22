Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın darbeci askerlere iltica hakkı tanımasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yunanistan Danıştayı'nın kararı Yunanistan’ın terörle mücadele konusundaki uluslararası yükümlülüklerine aykırı olduğu gibi, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesinin de ihlali niteliğindedir." ifadeleri kullanıldı.
Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın iltica kararına sert tepki
22.08.2018 - 13:37 | Son Güncelleme: 22.08.2018 - 14:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yunanistan'ın darbeci askerlere iltica hakkı tanıması ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Etiketler : yunanistan,dışişleri bakanlığı,iltica kararı,
577309 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/577309.aspx
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