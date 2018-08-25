Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

Boşandıktan sonra çocuklarının velayeti eski eşlerine verilen babaların çoğu, mahkemelerin “görüş günü” kararını uygulayamıyor. Evlatlarını ayda iki defa yada haftada bir kere görmeye razı olan babalardan bazıları, eski eşlerinin engellemeleriyle karşılaşıyor. Bunun sonucunda babalar, çocuklarını icra yolu ile haczederek görebiliyor. Bu yöntem ise, hem maddi hem de manevi külfet oluşturuyor. Mağduriyet yaşayan baba ve çocukların bu durumu yürek sızlatırken yeni kabinenin 100 günlük icraat programında da yer alan haciz konusu için gözler Adalet Bakanlığından gelecek haberde. Bu programla icra müdürlükleri vasıtasıyla gerçekleştirilen çocuk teslim ve çocuk kişisel ilişki tesisine yönelik ilamlar, icra sistemi dışına çıkarılarak ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilecek.



"OĞLUMU NAMAZA GÖTÜREMİYORUM"

Mahkemenin vekâlet kararı sebebiyle çocuklarını yıllardır icra ile gören Babasız Bırakılan Çocuklar, Çocuksuz Babalar Derneği Başkanı İbrahim Aksoy, haciz yasası sebebiyle geleneklerden uzak bir nesil yetiştiğini söyledi. Aksoy "Kendi çocuğumuzu mahkeme kararı olmadan göremiyoruz ama mahkeme kararı da yetmiyor. Biz çoğu zaman çocuklarımızı haczederek görebiliyoruz. Bu bizim için ve çocuklarımız için büyük bir zulüm. Çocuklarımla ne Ramazan ne de Kurban Bayramı birlikte olabiliyoruz. Vekâleti annesinde olan 2 oğlum ile baba olarak 8 yıldır bayram namazına, Cuma namazına gidemiyorum. Bayram sevincini yaşayamıyorum" dedi. Aksoy, Kabinenin yeni düzenlemesini hakkında da "İcrasız olarak çocuklarımız görmek güzel bir çözüm. 109 bin çocuk tek ebeveyne mahkûm ediliyor" yorumunda bulundu.

Çocuklarımız yerine bağrımıza taş bastık

Bayram günü çocuğunu icra yolu ile almaya çalıştığını ancak kimseyi bulamadığını belirten Hüsnü Kutluay "Maalesef bu bayram da diğer bayramlar gibi bağrımıza çocuklarımızı değil taş bastık. Oğlumu icra ile bile alamadım. Boş yere verdiğim para bir yana, evlat hasreti başka bir yana. Çocukları icra ile görme durumu ortadan kalkarsa parası olmayan arkadaşlarımız için iyi olacak ama bu da bir çözüm değil. Benim oğlum 10 yaşında ve sadece bir kere bayram namazına götürebildim. Ben oğluma 100 metre mesafede yaşıyorum ama ayda iki kere icra ile görmek zorunda kalıyorum. Bu çok acı" dedi. Bülent Ertaş da şöyle konuştu: 8 yaşındaki kızımı 4 yıldır göremiyorum. Görüş günümde kararımla adrese gidiyorum ama bulamıyorum. Bayram benim için hüzünlü. Kızım beni tanımıyor, öldü biliyormuş. İHA