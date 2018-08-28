Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Soruşturma kapsamında örgütün TSK’ya sızan elemanlarının mahrem imamlarla ankesörlü ve sabit hatların yanı sıra operasyonel hatla da irtibat kurduğu belirlendi. Darbe girişiminde aktif rol oynayan birçok örgüt elemanının operasyonel hat kullandığı kaydedilmişti. Bu kapsamda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında en yoğun çatışmanın yaşandığı yerlerden birisi olan Jandarma Genel Komutanlığında, Plan ve Prensipler Başkanlığı Dış İlişkiler Hakları eski Daire Başkanı Albay Ahmet Özkurt’un da mahrem imamlarıyla operasyonel hatla irtibat kurduğu belirlendi. Darbe girişiminde örgüt mensupları tarafından hazırlanan sözde atama listesinde Çorum İl Jandarma Komutanı olarak atanan ve KHK ile ihraç edilen tutuklu Özkurt’un örgütün kripto haberleşme programı ByLock’u kullandığı tespit edildi. Müslüm P. ve Seher T. adına kayıtlı operasyonel hat kullandığı kaydedilen şüpheli Özkurt’un 2011-2014 yılları arasında irtibatta olduğu mahrem imamlarıyla Ankara ve Kastamonu’da ortak baz verdiği aktarıldı. Özkurt’un 2011-2014 yılları arasında Ankara Karargâh Konya-Kastamonu Bölgesi Müdürü ve 2014-2016 yılları arasında Ankara Karargâh MEBS Müdürü olan Aziz kod adlı firari Ali Pehlivan’la irtibatlı olduğuna dikkat çekildi. Soruşturma kapsamında Özkurt hakkındaki yeni deliller yargılandığı Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında en yoğun çatışmanın yaşandığı yerlerden birisi olan Jandarma Genel Komutanlığında, Plan ve Prensipler Başkanlığı Dış İlişkiler Hakları eski Daire Başkanı Albay Ahmet Özkurt’un da mahrem imamlarıyla operasyonel hatla irtibat kurduğu tespit edildi. Darbe girişiminde örgüt mensupları tarafından hazırlanan sözde atama listesinde Çorum İl Jandarma Komutanı olarak atanan tutuklu Özkurt’un örgütün kripto haberleşme programı ByLock’u kullandığı belirlendi.