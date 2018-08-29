Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1980'li yıllardan beri devam eden "Western Kuşağı" yerine artık "Ev Sineması" kuşağı yayınlanacak. Bu kuşaktaki filmlerin tamamı TRT ve Kültür Bakanlığı destekli Türk filmlerinden oluşacak. Kuşağın ilk filmi de, önümüzdeki pazar günü yayınlanacak olan “Ya Nasip Ya Kısmet” olacak. TRT, son olarak 19 Ağustos'ta John Wayne'in başrolünde oynadığı "Kin Tuzağı" filmini yayınlamıştı. 26 Ağustos Pazar günü kovboy filmi yayınlamayan TRT, bunun yerine "Beni Böyle Sev" dizisinin tekrarını ekranlara getirdi. TRT'nin aldığı bu kararın sebebinin, ABD Başkanı Trump'ın "Rahip Brunson" bahanesiyle Türkiye’ye karşı başlattığı ekonomik savaş olduğu iddia edildi. TRT'ye sosyal medyadan söz konusu kovboy filmlerini yayınlamaması için büyük tepkiler gelmişti.