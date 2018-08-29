Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kurulan uluslararası Yemen heyeti, iç savaşın hüküm sürdüğü ülkede Yemen hükûmeti ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan bazı kişilerin savaş suçu işlediğine dair makul gerekçeler olduğunu bildirdi. Raporda, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırılarının doğrudan sivil kayıplara yol açtığı vurgulanarak "Hava saldırılarında yerleşim alanları, pazar yerleri, cenazeler, düğünler, gözaltı merkezleri, sivillere ait tekneler ve hatta sağlık kuruluşları vuruldu" ifadesine yer verildi.

BM Yemen Heyeti Başkanı Kamel Jendoubi, ülkede uluslararası suçlar işlendiğinden şüphelenilen kişilerin "gizli bir listesini" BM'ye teslim ettiklerini duyurdu.

BM kuruluşlarının verilerine göre Mart 2015'ten 23 Ağustos 2018'e kadar ülkedeki iç savaşta 6 bin 660 sivilin öldüğü, 10 bin 563'ünün yaralandığı aktarıldı.

Yemen 3 yıldır, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükûmet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.