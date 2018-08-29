Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan OPERASYONEL TELEFON HATTI haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 6 BİNBAŞI, 2 YÜZBAŞI, 3 TEĞMEN, 14 ASSUBAY ve asker şahısları FETÖ Terör örgütü adına yönlendirdiği tespit edilen 9 MAHREM İMAM olmak üzere toplam 34 kişi hakkında 29.08.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmıştır. Şüphelilerden 2 si aktif görevdedir. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 11 ilde devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Son Dakika... 34 kişi FETÖ'den gözaltına alındı
29.08.2018 - 09:50 | Son Güncelleme: 29.08.2018 - 09:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ yapılanmasına yönelik gözaltılar sürüyor. 34 FETÖ'cü hakkında gözaltı kararı verildi.
Etiketler : fetö,
578195 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/578195.aspx
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