Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan OPERASYONEL TELEFON HATTI haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 6 BİNBAŞI, 2 YÜZBAŞI, 3 TEĞMEN, 14 ASSUBAY ve asker şahısları FETÖ Terör örgütü adına yönlendirdiği tespit edilen 9 MAHREM İMAM olmak üzere toplam 34 kişi hakkında 29.08.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmıştır. Şüphelilerden 2 si aktif görevdedir. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 11 ilde devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.