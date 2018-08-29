Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Jandarma Genel  Komutanlığı bünyesindeki  asker şahıslardan  OPERASYONEL TELEFON HATTI haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen  6 BİNBAŞI, 2 YÜZBAŞI,  3 TEĞMEN, 14 ASSUBAY ve  asker şahısları FETÖ Terör örgütü adına yönlendirdiği tespit edilen 9   MAHREM İMAM olmak üzere toplam 34 kişi hakkında 29.08.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltına alınan şüpheliler  hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmıştır. Şüphelilerden 2 si aktif görevdedir.  Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce   Ankara ve 11  ilde devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.