Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtilaf donanması İstanbul’a, Fransızlar Adana’ya, İngilizler Urfa, Maraş, Samsun ve Merzifon’a, İtalyanlar, Antalya ve Anadolu’nun güneybatısına yerleşti. 15 Mayıs 1919’da İtilaf Devletleri’nin izniyle Yunan Ordusu İzmir’e çıkarma yaptı. Türk milleti, tarih boyunca gösterdiği, “millet olma bilinci” içerisinde işgallere karşı Kuvayımilliye hareketini başlattı.1920’de TBMM’nin açılması üzerine işgal güçleri tüm baskıcı politikalarını Atatürk ve silah arkadaşları üzerine yoğunlaştırdı, özellikle Batı Cephesi’nde hareketlilik başladı. 23 Ağustos 1921 - 13 Eylül 1921 tarihleri arasında Yunan ordusu Sakarya’da 22 gün 22 gece süren kanlı çarpışmaların ardından durduruldu. 26 Ağustos 1922 yılında düşman ordusunu tamamen yurttan atmak amacıyla bir yıl kadar süren hazırlık döneminden sonra Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz’u başlattı. Topçu ateşleriyle şafak vakti başlayan harekatın devamında, Türk askeri, düşman işgalindeki tüm noktaları birer birer ele geçirdi. 30 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz, Dumlupınar’da Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin kazanılmasıyla sonuçlandı. Ardından Mustafa Kemal Paşa, birliklere “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emrini verdi. 27 Ağustos’ta Afyonkarahisar, 30 Ağustos’ta Kütahya’nın kurtuluşunu 1 Eylül’de Gediz, 3 Eylül’de Emet ve Tavşanlı’nın kurtuluşları izledi, 9 Eylül’de İzmir’de Yunan Ordusunu denize döken Türk ordusu, Mustafa Kemal Paşa’nın emrini büyük bir başarıyla yerine getirdi.