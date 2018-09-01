Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yüksekova ikiyaka Dağları bölgesinde devam eden operasyonda iha ile tespit edilen iki terörist Hava Kuvvetlerinin icra ettiği hava harekatı ile etkisiz hale getirilmiştir." denildi.