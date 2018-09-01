Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yüksekova ikiyaka Dağları bölgesinde devam eden operasyonda iha ile tespit edilen iki terörist Hava Kuvvetlerinin icra ettiği hava harekatı ile etkisiz hale getirilmiştir." denildi.
Hakkâri'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
01.09.2018 - 08:15 | Son Güncelleme: 01.09.2018 - 08:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkâri Valiliği yaptığı açıklama ile iki teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Etiketler : hakkari,son dakika,terörist,
578580 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/578580.aspx
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