İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İBB  Çevre Koruma Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yeni Galata  Köprüsü'nde baskül köprünün mesnet, kiriş ve kilitlerin yağlanması çalışması  yapılacak. Bakım çalışmaları sebebiyle Yeni Galata Köprüsü 04 Eylül Salı 01.30  ile 04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak, deniz trafiğine  açılacak.     

Belirtilen tarihte Yeni Galata Köprüsü'nü kullanacak olan araç ve  yayaların 01.30-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Atatürk Köprüsü'nü  kullanmaları gerekiyor. Açıklamada, aynı gün Yeni Galata Köprüsü ve Atatürk Köprüsünün UKOME  kararı gereği 02.30-03.30 saatleri arasında deniz trafiğine açık olması nedeniyle  araç ve yaya trafiğinin Haliç Köprüsü üzerinden yapılması gerektiği bildirildi.