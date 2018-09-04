Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bazı birliklerden gönderilen tank ve obüs yüklü tırlardan oluşan 8 araçlık konvoy, Kilis'ten geçerek Elbeyli ilçesi Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti. Güvenlik önlemleri altında götürülen askeri araçların, sınırın Suriye tarafındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.