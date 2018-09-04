Bazı birliklerden gönderilen tank ve obüs yüklü tırlardan oluşan 8 araçlık konvoy, Kilis'ten geçerek Elbeyli ilçesi Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti. Güvenlik önlemleri altında götürülen askeri araçların, sınırın Suriye tarafındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Suriye sınırına askerî ssevkiyat sürüyor
04.09.2018 - 01:28 | Son Güncelleme: 04.09.2018 - 01:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve tank yüklü tırlar Kilis'e ulaştı.
Etiketler : suriye,idlib operasyonu,askeri operasyon,
578895 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/578895.aspx
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