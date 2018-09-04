Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt'in Pervari ilçesinde Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı birbirine geçişin olduğu mağara ve sığınaklarda mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre,Yazlıca Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı, Şırnak'ta konuşlu Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve güvenlik korucularınca Atak helikopterleri desteğinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, teröristlerin kullandığı ve birbirine geçişin olduğu mağara ve sığınaklar ortaya çıkarıldı.

Mağara ve sığınaklarda 3 T-40 bomba atar mühimmatı, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 25 metre elektrik kablosu ve 17 tüp, 2 güneş paneli, akü, 2 branda, gizlenme ağı, 7 jelikan, makineli tüfek kutusu ile çok sayıda yanmış örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Malzemeler adli makamların talimatıyla yerinde imha edildi.