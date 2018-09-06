Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, katıldığı bir TV programında su fiyatlarında indirim uygulanacağını açıkladı. Tuna, yüzde 17 indirime gidileceğini belirterek, "17 Eylül’den itibaren yüzde 17 indirim uygulanacak. Bunu çok ince hesaplarla değerlendirdik. Ancak bu kadar yapabiliyoruz. Konut, sanayi, merkez ilçe, taşra fark etmeksizin bütün abonelerimize uygulanacak. Büyükşehir Belediye Meclisi önümüzdeki hafta çalışmaya başlanacak ve karar alınacak” dedi.
Ankaralılara müjde! İndirim geliyor
06.09.2018 - 16:16 | Son Güncelleme: 06.09.2018 - 16:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, su fiyatlarında yüzde 17 indirime gidileceğini açıkladı.
Etiketler : ankara,su fiyatları,indirim,
579312 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/579312.aspx
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