Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, katıldığı bir TV programında su fiyatlarında indirim uygulanacağını açıkladı. Tuna, yüzde 17 indirime gidileceğini belirterek, "17 Eylül’den itibaren yüzde 17 indirim uygulanacak. Bunu çok ince hesaplarla değerlendirdik. Ancak bu kadar yapabiliyoruz. Konut, sanayi, merkez ilçe, taşra fark etmeksizin bütün abonelerimize uygulanacak. Büyükşehir Belediye Meclisi önümüzdeki hafta çalışmaya başlanacak ve karar alınacak” dedi.