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TSK'dan dün gerçekleştirilen operasyona ilişkin açıklama
10.09.2018 - 07:17 | Son Güncelleme: 10.09.2018 - 07:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"Şırnak kırsalına 09 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı beş terörist etkisiz hale getirilmiştir. "
Etiketler : tsk,operasyon,
579762 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/579762.aspx
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