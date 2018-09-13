Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Sahil güvenlik ekipleri devriye görevini yaparken, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik bot tespit etti. Ekiplerin müdahale ettiği botta 10 Orta Afrika, 9 Suriye, 8 Gabon, 8 Afganistan, 6 Irak, 6 Togo, 3 Gana ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere 52 düzensiz göçmeni yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından göçmenler, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.