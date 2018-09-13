Edinilen bilgiye göre, Sahil güvenlik ekipleri devriye görevini yaparken, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik bot tespit etti. Ekiplerin müdahale ettiği botta 10 Orta Afrika, 9 Suriye, 8 Gabon, 8 Afganistan, 6 Irak, 6 Togo, 3 Gana ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere 52 düzensiz göçmeni yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından göçmenler, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.
İzmir'de 52 Göçmen Yakalandı
13.09.2018 - 01:30 | Son Güncelleme: 13.09.2018 - 01:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla Avrupa’ya gitmeye çalışan 52 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : göçmen,
580154 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/580154.aspx
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