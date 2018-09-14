AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu, gözünü yükseklere dikti. Pistte tozu dumana katan Sofuoğlu, 3’üncü havalimanının tanıtımı için İstanbul’da 20-23 Eylül’de düzenlenecek TEKNOFEST kapsamında motosikletle, F-16 savaş uçağı, THY yolcu uçağı, Formula 1 yarış aracı ve lüks spor otomobile karşı yarışacak. Daha önce dünyanın en hızlı araçlarının bir araya getirilerek aynı anda yarıştırılmadığını vurgulayan Kenan Sofuoğlu “F-16 uçağıyla yarışmak yıllardır hayalimdi” dedi.
Kenan F-16’yla yarışacak
14.09.2018 - 06:44 | Son Güncelleme: 14.09.2018 - 06:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu, festival tanıtımı için F-16 savaş uçağı, THY yolcu uçağı, Formula 1 yarış aracı ve lüks spor otomobil ile karşı karşıya gelecek.
Etiketler : kenan sofuoğlu,
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