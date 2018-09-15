Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da bu yıl ilk, orta ve lise öğrencilerine 18 bin 500 servis aracı hizmet verecek. Başta veliler olmak üzere birçok kimsenin endişe duyduğu “korsan servis” problemine ise yetkililer kesin çözüm getirmek için düğmeye bastı. Konuyla ilgili bilgi veren İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, probleme ‘plaka’lı neşter vurulacağını söyledi. İstanbul’daki okul servis plakalarının yavaş yavaş değişmeye başladığını ifade eden Öztürk “Geçen yıl İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin aldığı karar kapsamında İstanbul’da okul servis araçlarına 34 LAA 001’den başlayan, 34 LZZ 999’a kadar devam eden bir plaka serisi verildi. Velilerimiz çocuklarını teslim ederken bu plakalardan yetkili bir servis aracı olup olmadığını çok net bir şekilde anlayacaklar. Dolayısıyla korsan servisin önüne geçilmiş olacak. Bu uygulamanın Türkiye geneline yayılmasını istiyoruz” dedi.



ŞOFÖRLERİ KONTROL EDİN

Özellikle küçük öğrencilerin unutulmaması için servislere araç içi kamera ile kontrol butonu koyduklarını belirten Öztürk, hostes ve şoförlerin öğrencileri kontrol etmeleri uyarısında bulundu. Velilere de bir servis aracında nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunan Öztürk, şöyle devam etti: Servisin okul taşıtı tesisatıyla donatılmış olması, dur levhası, rehber personeli bulunması gerekir. Servis şoförünün, toplu ulaşım kartına sahip, sabıka kaydı, sağlık raporu sorgulanmış bir kişi olması lazım. Onun için velilerimizden istediğimiz, mutlaka servis şoförlerini ve hosteslerini tanısınlar. Şoförün araç plakasını alsınlar, en ufak bir olumsuzluğu ilgili kurumlara bildirsinler.

Öte yandan İstanbul’da, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında okul servisi ücretlerine yüzde 12’lik zam yapıldı. Aylık 190 lira olan 0-1 kilometrelerdeki servis ücreti 215 liraya yükseldi.