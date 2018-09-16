Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA



Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı terör saldırılarından biri olan Reyhanlı saldırısının faili Yusuf Nazik geçtiğimiz hafta MİT’in Suriye’deki başarılı operasyonu ile paketlenmişti. Suriye rejimin Şam’dan sonra ikinci kalesi olarak bilinen Lazkiye şehrinden Türkiye’ye getirilen Nazik, çarpıcı itiraflarda bulundu. Nazik’in ifadeleriyle Reyhanlı saldırısının bilinmeyen yönleri gün yüzüne çıkartılırken, terör örgütleri FETÖ ve PKK’nın Türkiye’yi kaosa sürüklemek, devleti yıpratmak ve MİT’i itibarsızlaştırmak için saldırıda oynadıkları kirli oyun da deşifre edildi.



MİT, 10 GÜN ÖNCE HABER ETMİŞTİ

11 Mayıs 2013 Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bombalı terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetti, 146 kişi de yaralandı. 912 konut, 891 işyeri ve 148 araç zarar gördü. Terörist Yusuf Nazik, sorgusunda emri Suriye istihbarat birimlerinden aldığını itiraf etti. Nazik’in Suriye istihbaratının sadık maşası; terör örgütü ‘Acilciler’ grubu üyesi olduğu doğrulandı. Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, patlamadan 10 gün önce MİT, dönemin Reyhanlı Savcısı Özcan Şişman’a ilçede bombalı saldırı olacağı istihbaratını vererek önlem alınması gerektiğini belirtti. Ancak FETÖ mensubu Şişman, söz konusu istihbaratı işleme koymadı, hiçbir önlem almadı. FETÖ’ye ait yayın organları, saldırı için MİT’i suçlayarak dezenformasyon yaptı. HSK Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan raporda MİT tırlarını durduran Savcı Şişman’ın FETÖ’nün amaçları doğrultusunda örgüt mensuplarıyla hareket ettiği belirtilmişti. Şişman, Mayıs 2015’te ByLock kullandığı tespit edilerek tutuklanmıştı.



PKK LOJİSTİK DESTEK SAĞLADI

FETÖ’nün yanı sıra Reyhanlı saldırısında rol oynayan bir başka terör örgütü de PKK’ydı. PKK’nın Reyhanlı saldırısı için doğrudan destek verdiği ve lojistik imkân sağladığı belirtiliyor. PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG o dönemde Suriye iç savaşını fırsat bilerek Hatay’a sınır komşusu Afrin’i ele geçirmişti. Bu nedenle kentte terör örgütleri istedikleri gibi hareket ederken, Türkiye sınırlardan içeri de istedikleri gibi sızabiliyor, silah, patlayıcı ve mühimmatları sevk edebiliyordu. Kaynaklara göre; Acilciler terör örgütünün, PKK ile her zaman iletişimde ve bazen de iş birliği yaptığı durumlar vardı. Aynı çizgide bulunan iki örgüt de geçmişte ortak eylem gerçekleştirmişti. Yusuf Nazik’in Acilciler olarak da bilinen THKP-C üyesi olduğu doğrulandı. 1975 yılında kurulan Acilciler terör örgütü Suriye istihbaratı tarafından desteklenip yönlendirilirken, örgütün hali hazırda başında Esad’ın sadık elemanlarından Mihraç Ural bulunuyor. Ural’ın, YPG/PYD’nin Suriye’nin kuzeyinde ‘öz yönetim’ ilan ettiği dönemde Esad rejimi ve örgüt arasında arabuluculuk planladığı da biliniyor.



EYLEM EMRİ MUHABERAT’TAN

Saldırı terör örgütlerinin iş birliğiyle gerçekleştirilirken (PKK, FETÖ, Acilciler) asıl aktör Suriye rejiminin istihbarat teşkilatı ‘Muhaberattı.’ Terörist Nazik ön sorgusunda Suriye istihbarat birimlerinden aldığı talimatla Türkiye’de eylem arayışına girdiğini itiraf etti. Alternatif eylem yerlerine yönelik keşif yaparken Hatay’ın Reyhanlı ilçesini eylem için belirledi.