Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

7 Eylül'de Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katıldığı üçlü bir Suriye görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vladimir Putin bugün Soçi'de yeniden bir araya geliyor.

Görüşmede Suriye'nin yeniden ele alınması beklenirken, Kremlin Sözcüsü Peskov görüşmeye ilişkin, "İdlib'deki durum kritik. Rusya ve Türkiye'nin görüş ayrılıkları var. Bu da en üst düzeyde ciddi bir görüşme yapılmasını gerektiriyor" dedi. Peskov görüşmenin içeriğine ilişkin detay vermedi.

Rusya, sivillerin İdlib'den ayrılabilmesi için bu bölgede insani koridorlar oluşturulmasını önerirkeni Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran'daki zirvede ateşkes önerisinde bulunmuştu.