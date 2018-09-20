Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ANKARA İHA

Uçuş öncesinde Varank’a TUSAŞ Test Pilotu Murat Özpala ve ekibi tarafından eğitim verildi. Özpala komutasında Hürkuş’la icra edilen 139’uncu uçuş, yer seviyesinden maksimum 8 bin feet yükseklikte gerçekleştirildi. Zaman zaman yüksek hızlı pasaj geçişler ile stall manevraları yapılan deneme uçuşu 11 dakika sürdü. Varank, daha sonra T625 genel maksat helikopterini inceledi. TUSAŞ’ın diğer projelerini de inceleyen Varank, “Semalarımızdaki hava araçlarının her geçen gün daha fazlası kendi imkanlarımızla ürettiğimiz araçlardan oluşuyor. Bu, ülkemiz için önemli bir güçlenme vesilesi. Ülkemizin savunma ve havacılık sanayisinde kat ettiği mesafe gurur verici düzeydedir. Önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarla bu tabloyu taçlandırmak istiyoruz. Hürkuş, gençlerimizin yakından görmesi ve tanıması için TEKNOFEST’te olacak” dedi.