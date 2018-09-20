Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin aynı anda birden çok tehditle mücadele ettiğini vurgulayan Bakan Akar “Bir yandan FETÖ, PKK/PYD/YPG/KCK ile mücadele ederken bir yandan da 3 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yapıyoruz’’ diye konuştu. Türkiye’nin sadece Suriye ve Irak’ın değil, tüm komşularının toprak ve politik bütünlüğüne saygılı olduğunu kaydeden Akar “Ancak bu ülkelerden ülkemize saldırı gerçekleştirilmesine sessiz kalmadık, bundan sonra da kalmayacağız. Bölgedeki temel hedefimiz barış ve istikrarı sağlamak, terörle mücadele etmektir. Bunu yaparken de masum insanların zarar görmemesi için büyük hassasiyet gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Mutabakat önemli

Bakan Akar, Soçi’de varılan mutabakatı konuya taraf ülkeler ve bölge halkı için önemli bir kazanım olarak nitelendirerek “İdlib’deki askeri pozisyonumuzla ilgili faaliyetlere bugüne kadar olduğu gibi Rusya ile koordineli şekilde devam edilecek” dedi. Akar ayrıca son 45 günde yurt içi ve sınır ötesine yapılan operasyonlarda elebaşları dâhil toplam 366 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı ve ekledi “Nerede olurlarsa olsunlar terör örgütü üyelerinin yeri tespit edilecek ve tamamı etkisiz hale getirilecektir” diye konuştu.