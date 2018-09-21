Milli Savunma Bakanlığından, Rus heyeti ile 19-21 Eylül  tarihlerinde düzenlenen toplantılar sonucunda, İdlib'de silahlardan arındırılacak  bölgenin sınırlarının belirlendiği açıklandı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki  durumun istikrara kavuşturulmasına ilişkin, Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı toplantının ardından  mutabakat imzalandığı hatırlatıldı.

Mutabakat çerçevesinde uygulama esaslarını görüşmek üzere Rus heyeti  ile 19-21 Eylül tarihlerinde Milli Savunma Bakanlığında toplantı düzenlendiği  belirtilen açıklamada,  "Toplantıda bölgenin coğrafi yapısı ve yerleşim  alanlarının özellikleri de dikkate alınarak İdlib'de silahlardan arındırılacak  bölgenin sınırları belirlenmiştir. Faaliyetler planlandığı şekilde sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.