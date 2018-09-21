Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi' sınırları içindeki yaklaşık 180 noktada yapılan gösterilere on binlerce sivil katıldı.

"TÜRKİYE BÖLGE HALKINI KORUSUN"

Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'e girmesine karşı çıkan göstericiler, Türkiye'nin bölge halkını koruması istedi.

Rejim karşıtı protestolara, İdlib il merkezi ve kırsalı ile Halep ilinin batısı ve kuzeyindeki çok sayıda sivil katıldı.

"TÜRKLER BİZİM KARDEŞİMİZ"

Cuma namazının ardından bir araya gelen göstericiler, "Türkler bizim kardeşimiz", "Biz terörist değiliz", "Biz Rusların çocuklarımızı öldürmesini istemiyoruz", "Tutuklulara özgürlük", "Özgürlük istiyoruz", yazılı Arapça, İngilizce ve Türkçe dövizlerle yürüdü.

"TÜRKLER SESİMİZİ DUYSUN, ERDOĞAN BİZE YARDIMCI OLSUN"

AA muhabirine açıklama yapan göstericilerinden Velid Ebu Abdullah, "Tüm dünyaya sesimizi duyurmak için geldik. Türk kardeşlerimize sesimizi duyurmaya geldik. Suriye rejimi, bu halkı zorla göç ettirdi. Hapishaneler suçsuz insanlarda dolu. Recep Tayyip Erdoğan'dan talebimiz göç etmek zorunda kalanların evlerinde dönmesine yardımcı olsun." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE BU KARARI ALMASA ON BİNLERCE İNSAN ÖLECEKTİ"

Binlerce insanın gösteriler için bir araya geldiğini dile getiren Kusay el Hüseyin de, "Türkiye'nin Rusya ile aldığı karardan duyduğu memnuniyeti göstermek için buradayız. Biz İran'a ve Rusya'ya karşıyız. Kim Esed rejimini resmi olarak tanıyorsa onlara da karşıyız. Türk hükümetine bu alınan kararlardan, gösterdiği çabalardan ve güvenliği sağlama çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. Türkiye bu kararı almasa on binlerce insan ölecekti." ifadelerini kullandı.

"AKAN KANI DURDURMAK ÜZERE OLDUĞU İÇİN TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ"

ABD'deki Dalllas Üniversitesinde Öğretim Görevlisi Dr. Ranya Kaysar, "Ülkemizde dökülen kanı durdurmak üzere olduğunuz için size (Türkiye'ye) minnettarız." dedi.

"ÖNCE ALLAH'A SONRA ERDOĞAN'A GÜVENİYORUZ"

Kaysar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Lütfen Sayın Erdoğan. Gelecekte bize ne olacağını bilmek istiyoruz. Sokaklarda Rus güçleri görecek miyiz? Bu konuda önce Allah'a sonra size güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Alıkoyulanların durumuna da değinen Kaysar, gösteriye katılan kadınların, oğullarının, eşlerinin alıkoyulduğunu belirterek, "Erdoğan'dan tutukluların serbest bırakılması sağlamasını da istiyoruz." diye konuştu.