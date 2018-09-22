Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki 3. Havalimanı'nda gerçekleştirilen Teknofest etkiliğinde konuştu. Erdoğan, ''Gerçek anlamda bağımsızlığın şartı teknoloji üretmek ve ihraç etmektir.'' dedi.

YURT DIŞINA GÖNDERİLEN ÖĞRENCİLER

Başkan Erdoğan, ''Mühendislik öğrensin diye Batı'ya gönderdiğimiz gençler zihinleri iğfal edilmiş halde ülke için zehirli halde geri dönmüştür.'' diye konuştu.

''BAĞIMSIZLIĞIN ŞARTI TEKNOLOJİK ÜRETİMDİR''

"Teknoloji konusunda sadece kullanıcı olarak kaldığımız sürece, hiçbir alanda özgürlüğümüzü garanti altına alamayız. Günümüz dünyasında gerçek anlamda bağımsızlığın birinci şartı teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktır.''

MİLLİ TEKONOLOJİ HAMLESİ

Sadece kullanıcı olarak kaldığımız sürece özgürlüğümüzü garanti atına alamayız. Her yenilik gibi teknolojideki ilk aşama da hayal edebilmektir. Ne zaman hayal etmeyi bıraktıysak o zaman gerilemeye başladık. Milli Teknoloji Hamlesi'nin ve bu anlamda Teknofest'in bir sıçrama olmasını temenni ediyorum. Ülkemizin 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin başarıya ulaşması, teknoloji üreten bir toplum haline dönüşmemizle mümkündür. Buradan dünyanın her yerindeki bilim insanlarımızı, ülkemizde başlattığımız bilim ve teknoloji atılımımıza katılmaya davet ediyorum.

Teknofest kapsamındaki yarışmalara 5 binden fazla takımın katılması başlı başına bir iftihar meselesidir. Yıllardır hayranlıkla izlediğimiz pek çok etkinlik artık ülkemizde düzenleniyor.

MİLLİ GÜVENLİĞİN ÖNEMİ

Günümüzde güvenlik kavramının anlamı değişti. Fiziki güvenliği siber güvenlik, yapay zekayla tahkim etmiyorsanız kendinizi kandırırsınız. Dijital güvenliğiniz yoksa istediğiniz kadar fiziki tedbir uygulayın, gerçek amanda özgürlüğünüzü sağlayamazsınız. Bizim ecdadımız yıllardır kendi döneminin teknolojisine öncülük etmiş ne yazık ki daha sonra liderliği elinden kaçırmıştır.

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM

Türkiye, savunma sanayi ihtiyaçlarının yüzde 65'ini kendisi üretebilen bir ülke durumuna gelmiştir.