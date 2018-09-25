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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump görüştü
25.09.2018 - 18:52 | Son Güncelleme: 25.09.2018 - 18:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda hitabından önce ABD Başkanı Trumo ile kısa bir sohbet gerçekleştirdiğini söyleyerek fotoğrafı paylaştı.
Etiketler : cumhurbaşkanı erdoğan,donald trump,
581899 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/581899.aspx
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