Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

AK Parti, MHP’nin belli suçlarda 5 yıl ceza indirimini içeren kanun teklifini incelemeye aldı. AK Parti kurmayları, MHP’nin teklifine toptan ‘hayır’ demeyeceklerini, hangi cezalarda indirim yapılmasına destek vereceklerini, hangilerine destek vermeyeceklerini belirleyeceklerini dile getirdi. MHP’nin devlete karşı suçlar, cinsel istismar ve kasten adam öldürme gibi bazı suçlar hariç, cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunan 163 bin kişinin cezasında indirim gören kanun teklifi, AK Parti cephesinde hassas bir değerlendirmeye tabi tutuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Devlete karşı bir suç işleniyorsa devletin bunu af yetkisi olabilir. Fakat şahıslara karşı işleniyorsa, bunun af yetkisi devlette değildir. Ancak bunu affedebilecek merci, o şahısların, mazlum, mağdur insanların ta kendisidir. Biz o yetkiyi devlet olarak kendimize alamayız” sözlerinden hareket eden AK Parti’nin hukukçu kurmayları, indirime konu olabilecek cezaları bu ilkeler ışığında belirleyecek. Teklifi en ince detayına kadar inceleyeceklerini belirten AK Parti yöneticileri, karşı oldukları hükümleri belirleyip, bu görüşlerini MHP kanadına ileteceklerini dile getirdi.



‘TOPLUM TEPKİ GÖSTERİR’

AK Parti’nin hukukçu kurmayları ise, teklifte bazı tutarsızlıklar bulunduğunu, örneğin 4 ay cezası olan orman kanununa aykırılık bir suç indirim kapsamına alınmazken, 20 yıl cezası olan suçta ceza indiriminin öngörüldüğünü hatırlattı. Bu durumun Anayasanın ‘eşitlik’ ilkesi açısından sakıncaları olacağını belirten AK Parti’nin hukukçuları, özellikle uyuşturucu, gasp, hırsızlık, kaçakçılık, çıkar amaçlı organize suç örgütü kurmak, yönetmek ve bu örgütün üyesi olmak gibi suçlarda indirime gidilmesinin toplumda tepki alacağını savunuyor.



MAĞDURLAR DİKKATE ALINMALI

Ceza indirimi düzenlemesinde mağdur haklarının da dikkate alınması gerektiğini belirten AK Partinin hukukçuları, “Bazı dünya ülkelerinin ceza hukuku sisteminde ‘onarıcı adalet’ diye bir kavram var. Yani, mağdurun rızası olmadan hiçbir şekilde cezada indirime gidilmiyor. Burada da aynı şekilde, mağdurun rızası alınmadan, suçlu lehine bir düzenleme yapılması doğru olmaz” değerlendirmesini yaptı.