Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhur İttifakı’nın devamı için AK Parti ile MHP arasındaki trafik sürüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, önceki gün yaptığı açıklamada yerel seçimlere ilişkin “İstanbul’dan aday göstermeyeceğiz” demişti. Bu çıkış sonrası kulislerde benzer jestin AK Parti’den de yapılacağı konuşuluyordu. Katıldığı bir televizyon programında bu konuyu değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı şunları söyledi: AK Parti’nin belli yerlerde aday göstermemesi gibi bir durumu gerçekçi bulmuyorum. Sanırım herkes de bu olguyu görüyor. Bizden öyle bir öneri veya bir fedakârlık isteneceğini sanmıyorum. Türkiye’nin her tarafında örgütlenmiş, her tarafında temsili sağlamış, çoğu yerde birinci olan bir partiyiz.

BİR ARACA DÖNÜŞMEMELİ

Cumhur İttifakı yaptık, birlikte seçime girdik artık bütün seçimlerde ittifak yapacağız şeklinde değerlendirmek doğru değil. Her seçimin özelliğine göre bu ittifak gerçekleşir. Yerel seçimler dolayısıyla cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gücünün azalmasına yol açacak tasarruflardan titizlikle uzak durulması gerekir. Yerel seçimlerin bir araca dönüşmesini arzu edenler yok değil.

AF, KARMAŞIK KONU

Yazıcı, MHP’nin af teklifiyle ilgili “Bu çok karmaşık bir konu. Bunu çok iyi irdelememiz gerekir. Hiçbir hesap içerisinde olmadan, toplumu nasıl etkiler, suçla mücadeleyi nasıl etkiler, yargılamayı nasıl etkiler, adalet algısını nasıl etkiler, bütün bu alanları dikkate almak suretiyle hasbi olarak bu konuyu irdelemeliyiz” dedi.

GÖRÜŞME RESMÎ DEĞİL

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki önceki gün MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’la bir araya gelerek yerel seçim ittifakını görüştü. Bu buluşmayı değerlendiren AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise şöyle konuştu: Bir muhabbet, iyi niyet görüşmesiydi. İki arkadaşımız birbirini zaten yakinen tanıyan arkadaşlar. Onlar, gayri resmi olarak, henüz resmi görüşmelere başlanmadan bir muhabbet ortamında bir araya gelmiş. Dolayısıyla yapılan görüşme, bir resmi görüşme ve karar verilmiş bir durum değildir.