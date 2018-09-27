Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya ziyareti dönüşü sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle hem ittifak hem de af konusunda görüşme yapması bekleniyor. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ın önceki gün bir araya geldiği toplantı ardından bir sonraki heyetler arası görüşmenin daha geniş katılımlı olması planlanıyor.

4 AYAKLI STRATEJİ

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un da yer alacağı bir sonraki görüşmede iki partinin birbirinden bağımsız yaptığı şehir analizleri masaya yatırılacak. Diğer taraftan, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin yerelde ittifak çağrısı yaparak “Dört Ayaklı Stratejik Duruş ve Görüşleri”ni açıkladığı Ankara Etimesgut’taki açılış konuşmasının detayları da ilk toplantıda konuşuldu. Görüşmede özellikle başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere ilaveten diğer 27 büyükşehir belediyenin FETÖ-PKK-PYD ile ilişkisi olan partilerin kontrolüne girmemesi yer aldı.