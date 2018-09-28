Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Röportaj yaptığı vatandaşla dalga geçip, hakaret eden Arif Kocabıyık isimli bir provokatörün İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi olduğu öğrenildi.

Antalya’da yaptığı sokak röportajında “24 Haziran seçimlerinde oy verdiğiniz partiden memnun musunuz?” sorusuna cevap arayan Kocabıyık, AK Partili bir seçmene denk gelince aldığı “memnunum” cevabı üzerine tepkileri değişti. Vatandaşın kararının arkasında durmasını ve AK Parti’yi desteklemesini içine sindiremeyen Kocabıyık vatandaşla aklınca dalga geçmeye başladı. Karşısındaki kadına “çomar” diyen Kocabıyık, videonun sosyal medyada yayımlanması üzerine sosyal medyada kullandığı hesaplarını gizliye aldı.



SORUŞTURMA AÇILDI

Arif Kocabıyık’ın Akdeniz Üniversitesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu üyesi olduğu tespit edildi. Ortaya çıkan görüntüler sonrasında Akdeniz Üniversitesi bir açıklama yaparak ilgili şahsa soruşturma başlatıldığını duyurdu.