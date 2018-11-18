Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



Darbe girişiminin ardından deşifre olan FETÖ’nün kripto haberleşme programı ByLock operasyonlarında sona gelindi. Bugüne kadar 92 bin 545 ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen örgüt mensuplarından 76 bin 354’ü hakkında işlem yapıldı. MİT’in Litvanya’dan sunucusunu getirerek deşifre ettiği ByLock’u 215 bin 92 FETÖ mensubunun kullandığı tespit edilmişti. İlk aşamada 129 bin ByLock kullanıcısını belirleyen MİT, bu kapsamda 102 bin örgüt elemanı hakkında işlem yapılması için Ankara Başsavcılığına listeyi göndermişti. Liste, şüpheliler hakkında işlem yapılması için bulundukları illere gönderilmişti.



İKİ BİN KİŞİ ÇIKMIŞTI

Yürütülen soruşturmalar kapsamında bugüne kadar FETÖ’nün birçok oyunu deşifre oldu. ‘Mor Beyin’ tuzağıyla 11 bin 455 kişinin iradesi dışında telefonlarına ByLock yükledikleri belirlenmişti. Bunun yanı sıra çözülmeye devam eden ByLock konuşmalarından da yeni şüpheliler tespit edilmişti. ByLock’tan iki kişi arasında gerçekleşen konuşmada başka birinin isminin geçtiği, ancak bu kişinin listede olmadığı aktarılmıştı. Böylelikle 2 bin yeni ByLock kullanıcısına daha ulaşılmıştı. Bu nedenle ByLock kullanıcısı sayısı 92 bin 545’i buldu. Bugüne kadar ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen örgüt mensuplarından 76 bin 354 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılmayan 16 bin 191 ByLock kullanıcısına yönelik de soruşturmalar periyodik olarak ilerleyecek. ByLock kullandığı belirlenen örgüt elemanlarına yönelik operasyonların bu yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.



MESAJLAR ÇÖZÜLÜYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi’nde kurulan özel ekip, diğer yandan da ByLock yazışmalarını çözüyor. Özellikle ByLock’tan bugüne kadar 20 milyona yakın mesaj ortaya çıkarıldı. Çıkarılan söz konusu mesajlar Ankara Başsavcılığına iletiliyor. FETÖ’nün kripto haberleşme programı ByLock sayesinde birçok örgüt mensubu deşifre oldu. Örgüt içerisinde mahrem imam, abi ve müdür pozisyonlarındaki FETÖ’cülerin yanı sıra örgütün tepe yöneticileri de tek tek belirlendi. ByLock konuşmalarıyla çözülmeyi önlemek için örgütün verdiği talimatlar da tespit edildi.