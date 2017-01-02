Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinemada, geride bıraktığımız yılda "Âşıklar Şehri", "Geliş", "Neon Şeytan", "Gece Hayvanlar" ve "Rogue One" gibi filmler ön plana çıkarken, önümüzdeki yılda da çok beklenen filmler beyazperdeye yansıyacak. Âdeta devam filmlerinin yılı olacak 2017'de; gişe rekortmeni "Recep İvedik" serisinin yeni filminden, "Hızlı ve Öfkeli"nin sekizinci filmine, "Karayip Korsanları" serisinin beşincisinden Trainspotting 2'ye kadar birbirinden iddialı filmler, sinemaseverlerle buluşacak. "Recep İvedik 5", 17 Şubat'ta seyircinin beğenisine sunulacak. Başrollerinde Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence ve Chris Pratt'ın yer aldığı "Uzay Yolcuları" 13 Ocak'ta vizyona girecek. Sinema tarihinin uzun soluklu serilerinden "Resident Evil: Son Bölüm" 24 Şubat'ta seyirciyle buluşacak. 1996'da vizyona girdikten sonra olay olan Trainspotting'in devam filmi "T2: Trainspotting", 3 Mart'ta izlenebilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayat hikâyesini beyazperdeye yansıtan "Reis" de 3 Mart'ta seyirciyle buluşacak. "Hızlı ve Öfkeli"nin sekizincisi 14 Nisan'da, Karayip Korsanları film serisinin beşinci filmi "Salazar'ın İntikamı" da 26 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak. Sevilen fantastik seri Transformers'ın devam halkası "Transformers 5" ise 23 Haziran’da sinemaseverlerin karşısına çıkacak.