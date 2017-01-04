Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu Belediyesince 75 bin metrekare alana inşa edilecek ve dev Köroğlu heykelinin yanı sıra müze, amfi tiyatro ve at gezinti alanı bulunacak Uluslararası Türk Dünyası Köroğlu Parkı'nın, Türk cumhuriyetleri ve akraba topluluklarının ortak kültür paydasını temsil etmesi hedefleniyor.

Türk dünyasının ortak değerlerini Bolu'da yaşatacak ve yapımına bu yıl başlanacak "Uluslararası Türk Dünyası Köroğlu Parkı"nda, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki heykel, müze, araştırma ve kongre merkezinin yanı sıra amfi tiyatro, at gezinti alanı, kır kahvesini de yer alacak.

Türk cumhuriyetleri ve akraba topluluklarına ait alanların bulunacağı parkta, her ülke kendi "Köroğlu betimlemesini" bulabilecek. Asya’dan Balkanlara uzanan Türk dünyasını Bolu’da buluşturması hedeflenen parkın uygulama projesinde son aşamaya gelindi.

TÜRKSOY Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı organizesinde yapılan uluslararası yarışmada birinci olan Kazak mimar Yedil Tussibbekov ve heykeltıraş Murat Mansurov’un imzasını taşıyan eserin uygulama projesinde park alanı 75 bin metrekare olarak belirlendi.

Köroğlu kültürüne sahip çıkmak ve gelecek nesillere taşımak amacıyla Alpagut Mahallesi sınırlarında yapılacak parkta, Ankara-İstanbul TEM Otoyolu’ndan da görülebilecek 30 metre yüksekliğinde Köroğlu heykeli yer alacak. Aşamalı olduğu için kesin bitiş tarihi henüz belli olmayan projenin heykel kısmı, bu yıl tamamlanacak.

"Köroğlu dünya markası olacak"

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, "Uluslararası Türk Dünyası Köroğlu Parkı” ile Türk dünyasının ortak kültürü, sanatı ve sporunun Bolu’da yaşatılacağını söyledi.

Proje ile Türk soydaşların kendi kültürleri ile bütünleşirken, yabancı turistlerin de Türk kültürünün her yönüyle tanışacağını ifade eden Yılmaz, Balkanlar’dan Orta Asya’ya kadar tanınan ve sevilen halk kahramanı ve ozanı Köroğlu’nu dünya markası yapmak istediklerini vurguladı.

Yılmaz, 4 yıl önce "Marka Şehir Bolu ve Uluslararası Köroğlu Festivali"ni başlatarak, Türk dünyasında Köroğlu markasını Bolu ile bütünleştirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"TÜRKSOY’un koordinasyonunda düzenlediğimiz 'Köroğlu Heykeli ve Kaide Binası Tasarım Yarışması’ ile tüm Türk Dünyası’nın Bolu’da yapılacak bu parka vizyon ve katkı vermesini sağladık. Bu parkta Türk dünyası halkları kendi Köroğlularını bulabilecek. Hepsi 16 ayrı heykel ile ziyaretçileri karşılayacak. Köroğlu Müzesi, Türk Dünyası Araştırma ve Kongre Merkezi ile Türk kültürü ve sanatı yaşatılacak gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılacak. Park alanında ayrıca at binme eğitimlerinin de verileceği benzeri olmayan alanlar yer alacak."

"Sinema filmi ile dünyaya duyurmak istiyoruz"

Köroğlu’nu Bolu’nun markası yapmak için farklı alanlarda ilklere imza attıklarını anlatan Yılmaz, “İletişim çağında çocuklarımız kahramanları filmlerden öğreniyor. Köroğlu’nun temsil eden, kahramanımızı çocuklara sevdirecek ve tüm dünyanın ilgisini çekecek bir filmimiz yok. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan ve Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’dan da destek talep ederek, Köroğlu efsanesini tüm dünyaya sinema filmi ile duyurmak istiyoruz." diye konuştu.

"Türk cumhuriyetleri ile 'Köroğlu Kardeşliği' kuracağız ve kardeş şehirler olarak birlikte hareket edeceğiz." diyen Yılmaz, "Türk Dünyası Kültür Bakanları Zirvesi'ni hatta devlet başkanlarının katılacağı bir zirveyi de Bolu’da düzenlemeyi planlıyoruz.” ifadesini kullandı.

Bolu'ya Orta Asya ve Balkanlardan ziyaretçi gelecek

Yılmaz, düzenlenen festivallere her geçen yıl ilginin arttığına işaret ederek, “Uluslararası Türk Dünyası Köroğlu Parkı, son bir yılda milyonu aşkın turisti ağırlayan Bolu’nun turizm potansiyelini de olumlu yönde etkileyecek." dedi.

Proje sayesinde Orta Asya’dan Balkanlara kadar uzanan coğrafyadan ziyaretçilerin geleceğini kaydeden Yılmaz, "Türk dünyasını her yönü ile temsil edecek park, yerli ve yabacı misafirlerimize kültürel, sanatsal ve sportif seçenekler sunacak. Parkımız, Türk dünyasının turizmde yeni cazibe merkezi haline gelecek." şeklinde konuştu.