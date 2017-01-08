Burada eğitimini burslu olarak tamamladı. Okulu bitirdikten sonra sinema dünyasına hızla girerek, kısa sürede yönetmen koltuğuna oturdu. Bu yıl içinde vizyona girecek ‘Troy The Odyssey’ filmini çeken Girgin, başarısının sırrını, “Hollywood’da çıta çok yüksek. Bir hayaliniz varsa, çok çalışmanız gerekiyor. İyi olmanız yetmiyor. Çok çok iyi olmanız lazım” diyerek açıkladı.
Truva’nın devamı Türk yönetmenden
08.01.2017 - 06:56 | Son Güncelleme: 08.01.2017 - 06:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekin Girgin, 1980 yılında Ağrı’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi grafik bölümünü kazanan Girgin, son sınıfa geldiğinde okulu bırakarak Amerika’ya gitti.
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436050 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/436050.aspx
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