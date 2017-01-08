Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burada eğitimini burslu olarak tamamladı. Okulu bitirdikten sonra sinema dünyasına hızla girerek, kısa sürede yönetmen koltuğuna oturdu. Bu yıl içinde vizyona girecek ‘Troy The Odyssey’ filmini çeken Girgin, başarısının sırrını, “Hollywood’da çıta çok yüksek. Bir hayaliniz varsa, çok çalışmanız gerekiyor. İyi olmanız yetmiyor. Çok çok iyi olmanız lazım” diyerek açıkladı.