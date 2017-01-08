Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önce tıp tahsiline başladı ama bırakıp matematiğe yöneldi. Kısa müddet zarfında profesörlük unvanını kazandı ve Aristo fiziğini eleştirmeye başladı. Sonra teleskobu geliştirip, gezegenler hakkında bilgiler verdi. Zamanındaki Müslüman astronomlar gibi günmerkezlilik kavramını savunarak, dünyanın döndüğünü söyledi. Bu ‘ekstrem’ görüş Papalığın hiç hoşuna gitmedi. Galilei, reaksiyon alınca geri adım atar gibi yaptı fakat düşüncelerinde ısrarcıydı. Bir müddet sonra kitap yazarak fikirlerini imalı da olsa tekrar dile getirdi. Bu defa Papa onu affetmedi; kitabı yasaklandı ve müebbet hapse mahkûm oldu. Yetmiş yaşında hapsedilen Galileo, bir daha aydınlığa çıkamadı. Hapiste önce gözlerini kaybetti, sonra hayatını... Öldüğünde takvimler 8 Ocak 1642’yi gösteriyordu...