Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Divan edebiyatının büyük şairi, asıl adı Mehmed bin Süleyman olan, Fuzuli, 1483 yılında Irak’ta hayata gözlerini açtı. Önce müftü olan babasından, sonra devrinin sayılı âlimlerinden ilim tahsil etti. Gençliğini geçirdiği Bağdat, Necef, ve Kerbela’nın ruhani iklimi kendisine tesir etti. Fuzuli ismini mahlas seçen şairin hayatı talihsizlik ve fakirlik içinde geçti. Bu hâl eserlerine hüzün ve yalnızlık olarak yansıdı. Safevi Devleti zamanında önemsenmeyen Fuzuli, Bağdat’ın fethinden sonra Kanuni Sultan Süleyman’dan iltifat gördü. Fuzuli, “Şikâyetname” adlı eseriyle bürokrasiyi yerdi, “Su Kasidesi”yle de edebiyatta müstesna bir yer edindi. Yaşlığında vebaya yakalanan şair, bu hastalığa çok fazla direnemedi. Fuzuli, 11 Ocak 1556 yılında hayata gözlerini yumdu...