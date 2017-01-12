Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pera Mezat tarafından internet üzerinden satışa sunulan İmzalı Efemera ve Para Müzayedesi'nde, Cem Karaca, Seda Sayan, Cüneyt Arkın, Nuri Alço, Ajda Pekkan, Münir Özkul, Barış Manço, Hulusi Kentmen başta olmak üzere pek çok sanatçının yanı sıra Sakıp Sabancı, Süleyman Seba, Mesut Yılmaz gibi tanınmış kişilerin imzaladığı 50, 100 lira ile 500, bin, 5 bin, 10 bin liralık banknotlar, 25 ile 250 lira arasında başlayan açık artırma fiyatları ile satışa sunuldu.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Pera Mezat Genel Koordinatörü Mehmet Gacıroğlu, 80'li 90'lı yıllarda kullanılan kağıt paralara o dönemlerde ünlü simaların imzalarını attıklarını, bugün 5 ile 25 lira değerinde olan bu paraların çok daha yüksek fiyatlardan koleksiyonerler tarafından alındığını söyledi.

Satışa sunulan paraların üzerindeki imzaların kime ait olduğunun önem arz ettiğini belirten Gacıroğlu, "Çok tanınan bir kişi ile tanınan ancak çok fazla bilinmeyen kişilerin imzaları bu paraların değerlerinin artmasında oldukça önemli." dedi.

Müzayedede Süleyman Seba imzalı 7. emisyon 100 liranın 250, Mesut Yılmaz imzalı 6. emisyon 50 liranın 50 liradan, Sakıp Sabancı imzalı 7. emisyon 5 bin liranın ise 150 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu kaydeden Gacıroğlu, "Fiyatları oldukça taban seviyede tutarak koleksiyonerlerin ilgisini çekmek istedik. Bu paraların yüksek miktarlardan alıcı bulmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Paraların yanı sıra imzalı fotokart, kitap ve efemeranın da (eski belge) müzayedede satışa sunulduğu kaydeden Gacıroğlu, Sadri Alışık, Ayhan Işık, Zeki Müren, Berkant, Nükhet Duru, Selçuk Ural, Ajda Pekkan, Türkan Şoray başta olmak üzere çok sayıda ünlü sanatçının yanında Adnan Menderes, İsmet İnönü, Süleyman Demirel, Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, Kenan Evren, Turgut Özal gibi devlet adamlarının da ıslak imzalı belgelerinin yer aldığını belirtti.