Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk sanat tarihinde portreciliğin öncüsü olan ressam Feyhaman Duran’ın eserleri ve şahsi eşyaları, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesinde (SSM) sanatseverlerle buluşuyor. Sabancı Holding’in katkıları ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle tertiplenen “Feyhaman Duran. İki Dünya Arasında” isimli sergide, Duran’ın sanat serüvenine ışık tutuluyor. Duran’a ait en geniş seçkinin sunulduğu sergide; sanatçının gelenekle Batı sanatını birleştirerek ortaya koyduğu 1.000’i aşkın eseri, gündelik hayatını anlatan düzenlemeler eşliğinde sergileniyor. Resim malzemeleri, mobilya ve hat örneklerinin bir araya getirildiği bu düzenlemeler, ressama detaylı bir bakışı mümkün kılıyor. Sergi, 30 Temmuz’a kadar İstanbul’daki SSM’de gezilebilecek. KÜLTÜR SANAT SERVİSİ