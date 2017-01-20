Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seramik ve resim gibi birçok sanat dalında çalışmalara imza atan sanatçı Serap Aksoy, “Toprak, Su ve Ateş” isimli sergiyle sanatseverlerle buluştu. İstanbul Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde açılan seramik sergisinde, 3 madde âdeta yeniden dile geliyor. Sergide, sanatçının ilhamını Anadolu medeniyetlerinden aldığı, çağdaş sanat eserlerinden seçkiler görücüye çıkıyor. Sergi, aynı zamanda Aksoy’un sanat geçmişine dair küçük bir retrospektif olma hususiyeti de taşıyor. Sanatçı Serap Aksoy çalışmalarını “Benim sadık yârim kara topraktır diyerek yıllarca Anadolu topraklarını yoğurdum. Eserlerime bu toprakların motiflerini işledim . Yıllarca çalıştım ve emeğimin karşılığını gördüm” sözleriyle anlattı. Sergi, 2 Şubat’a kadar Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde görülebilecek.

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ