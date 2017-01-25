Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlı İmparatorluğu’nun en dikkat çeken kadınlarından Mihrimah Sultan, 1522’de Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı olarak hayata gözlerini açtı. Haremde çok iyi bir tahsil gören Mihrimah Sultan, güzel konuşur ve yazardı. Sultan, 17 yaşındayken Diyarbekir Beylerbeyi Rüstem Paşa ile evlendi. Kanûnî Sultan Süleyman’ın vefatının ardından da, sarayın en nüfuzlu kadınları arasında yer aldı. Bulunduğu durum icabı, bazı yabancı devlet adamlarına siyasi mektuplar kaleme aldı. Mihrimah Sultan, aynı zamanda çok dindar ve hayırseverdi de. Şahsi servetini, Üsküdar’da iki minareli bir caminin inşasının yanı sıra mektep, hastane, çeşme gibi sayısız hayra sarf etti. Mihrimah Sultan III. Murad’ın saltanatı esnasında vefat etti. Hayata gözlerini kapadığında tarihler 25 Ocak 1578’i gösteriyordu...